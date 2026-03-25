Adana Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Bugün hava genellikle çok bulutlu olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece civarında olacak. Gece ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Bu, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü hava sıcaklığı 20 derece civarına yükselebilir. Bir-iki kısa süreli sağanak görülebilir. Cuma günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Kısmen güneşli bir gün olması bekleniyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 20 derece civarında kalacak. Bulutlu ve güneşli arası bir hava koşulu hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olması önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün ilerledikçe oluşabilecek serinliklere karşı koruma sağlar.

