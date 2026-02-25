Adana Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve yağışlı olacaktır. Şehrin tipik Akdeniz iklimine uygun bir seyir izleyecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 17 ile 18 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu dönemde Adana'da genelde 6 ile 7 gün yağışlı gün beklenmektedir.

Bugün Adana'da hava bulutlu geçecek. Aralıklı yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalıdır. Nem oranı yüksek olacak. Hava serin hissedilebilir. Bu durum özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirgin hale gelecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışlı kalacak. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 16 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 7 derece civarında seyredecek. Yağışların devam etmesi beklenmektedir. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmamalısınız. Ayrıca hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Adana'da kış aylarında hava ılımandır. Bu dönemde yağışlar artar. Nem oranı yükselir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin hissedilebilir. Şemsiye almak ve hava koşullarına uygun giyinmek konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.