HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar gündüz 31-32 derece, gece ise 21-22 derece civarında gerçekleşecek. Nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Kısa süreli sağanaklar görülecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcak hava koşulları devam edecek. Su tüketimi artmalı, hafif giysiler tercih edilmeli. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır.

Adana Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Adana hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Adana'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir, sıcak ve nemli bir iklime sahip. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar görülecek. Hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 31-32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21-22 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık, nem oranı nedeniyle 34 derece civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5-10 km/saat ile değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Adana'da tipik yaz koşulları sürecek. 26 Temmuz Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 20-21 derece arasında değişecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 36-37 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise yine 20-21 derece olacak. 28 Temmuz Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 38-40 derece arasında olması mümkün.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken önlem almak önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Klima veya vantilatör kullanmak, iç mekanlarda serin kalmaya yardımcı olur.

Adana'da hava durumu sıcak ve nemli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemli bir adımdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağımTrump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım
Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısıKayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.