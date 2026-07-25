Adana Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir, sıcak ve nemli bir iklime sahip. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar görülecek. Hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 31-32 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21-22 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık, nem oranı nedeniyle 34 derece civarında olacak. Rüzgar hızı ise 5-10 km/saat ile değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Adana'da tipik yaz koşulları sürecek. 26 Temmuz Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 20-21 derece arasında değişecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 36-37 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise yine 20-21 derece olacak. 28 Temmuz Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 38-40 derece arasında olması mümkün.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken önlem almak önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Klima veya vantilatör kullanmak, iç mekanlarda serin kalmaya yardımcı olur.

Adana'da hava durumu sıcak ve nemli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemli bir adımdır.