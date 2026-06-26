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Adana Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana’da 26 Haziran 2026 Cuma günü beklenen hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün geçirileceğini gösteriyor. Gündüz sıcaklık 33-34 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40-45 seviyelerinde kalacak. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Yağış olasılığı ise %0. Gece sıcaklıkları 22-23 dereceye düşecek. Sıcak havada dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir.

Adana Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Adana hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Adana'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40-45 seviyelerinde olacak. Rüzgar, saatte 6-7 kilometre hızla güney-güneydoğu yönünden esecek. Yağış olasılığı %0. Yani yağışsız bir gün bekleniyor.

Gelecek günlerde hava durumu sıcaklıkların 33-34 derece civarında kalacağını gösteriyor. Cumartesi günü hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak. Pazar günü ise sıcaklık 36-37 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 21-23 derece arasında seyredecek. Nem oranı %27-40 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 5-7 kilometre arasında değişecek. Yağış olasılığı yine %0. Yani yağışsız günler devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamda bulunmak faydalıdır. Serin yerlerde vakit geçirmek de önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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