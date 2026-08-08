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20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu

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Ankara'da yaklaşık 20 bin davetlinin katıldığı düğünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay çiftin nikah şahitliğini üstlendi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreni Ankara Konağı'nın açık alanında gerçekleşti. Enes Doğan ile Zehra Çelik'in nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı.

BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düğün törenine katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Enes Doğan ve Zehra Çelik'in nikah şahitliğini yaptı.

20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu 1

Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını Zehra Çelik'e teslim eden Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu 2

20 BİN DAVETLİ KATILDI

Yoğun katılımın gerçekleştiği düğünde yaklaşık 20 bin misafir yer aldı.

20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu 3

Törene MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Partili milletvekilleri, iş insanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu 4

Düğün töreninde sanatçı Ali Kınık da sahne aldı.

20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Devlet Bahçeli düğün
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