20 bin kişi katıldı, Bahçeli nikah şahidi oldu

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan ile Zehra Çelik, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreni Ankara Konağı'nın açık alanında gerçekleşti. Enes Doğan ile Zehra Çelik'in nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer kıydı.

BAHÇELİ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düğün törenine katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Bahçeli'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan ile AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Enes Doğan ve Zehra Çelik'in nikah şahitliğini yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanını Zehra Çelik'e teslim eden Bahçeli, çifte mutluluklar diledi.

20 BİN DAVETLİ KATILDI

Yoğun katılımın gerçekleştiği düğünde yaklaşık 20 bin misafir yer aldı.

Törene MHP genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin yanı sıra AK Partili milletvekilleri, iş insanları, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreninde sanatçı Ali Kınık da sahne aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır