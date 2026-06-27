Adana Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 36 - 37 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklığın 35 - 36 derece civarında olması bekleniyor. 30 Haziran Salı günü de hava sıcaklığı 34 - 35 derece arasında seyredecek.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gerekli olacaktır. Bol su içmek de vücudu nemli tutmak için şarttır. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.