Adana Hava Durumu! 27 Mart Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece civarına yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 11-13 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %69 ile %86 arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumunun ılıman ve değişken olması bekleniyor. 28 Mart Cumartesi günü sıcaklık 20-22 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak, bu da dışarıda zaman geçirenleri etkileyecek. 29 Mart Pazar günü sıcaklık 16-18 derece civarında seyredecek. Zaman zaman yağmur geçişleri olabileceği tahmin ediliyor. 30 Mart Pazartesi günü sıcaklık 19-21 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağmur görülebilir.

Hava koşullarının değişken olduğunu göz önünde bulundurun. Açık hava etkinlikleri planlarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde hafif ve rahat kıyafetler giymek konforunuzu artırır. Gün boyunca nem oranının yüksek olabileceğini aklınızda bulundurun. Buna uygun şekilde giyinmek önemlidir.