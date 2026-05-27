Adana Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Adana'nın Mayıs ayı ortalamalarına yakın. Ayrıca açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Bugün, Adana'da hava genellikle açık. Yağış ihtimali oldukça düşük. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 28 Mayıs Perşembe günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak. 29 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı kesimlerde gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 19°C civarında olacaktır.

30 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak bekleniyor. Bu dönemde Adana'da hava sıcaklıkları genellikle 28°C ile 32°C arasında değişecek. Özellikle 27 Mayıs'ta hava sıcaklıkları 32°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 19°C'de kalacak. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmakta.