İstanbul'da bayramın ilk gününde trafik yüzde 4 ölçüldü!

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için şehirden ayrılanlarla birlikte kentte trafik yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı.

YÜZDE 4 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09:30 sıralarında yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda da yoğunluk olmadığı görüldü.

Normal günlerde yoğunluk yaşanan ana arterler, köprü bağlantı yolları ve toplu ulaşım noktalarında sakinlik gözlendi. Trafiksiz D-100 karayolu havadan görüntülendi.

