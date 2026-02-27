HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da hava durumu, 27 Şubat 2026 Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir şekilde devam edecek. Gün içinde sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4 ile 6 derece aralığında seyredecek. Hafif rüzgar ve %55 nem oranı, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde de hava genellikle güneşli kalacak. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için bu durum avantaj sağlıyor.

Adana Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %55 civarında tutulacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu genel olarak güneşli kalacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 4 derece arasında olacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 17 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yine %55 civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu durum avantaj sağlıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinliklerini gündüz yapmak en iyisidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.