Adana Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 16 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %55 civarında tutulacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde Adana'da hava durumu genel olarak güneşli kalacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 4 derece arasında olacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 17 ile 5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yine %55 civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu durum avantaj sağlıyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinliklerini gündüz yapmak en iyisidir.