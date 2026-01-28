HABER

Adana Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'nın hava durumu, 28 Ocak 2026'da hafif sağanak yağmurlar ve serinlik ile geçiyor. Sıcaklık 6 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %61 civarında olacak, rüzgar hızı ise 25 km/saat tahmin ediliyor. Açık hava etkinliklerine çıkacakların su geçirmez giysiler bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de yağışlı hava şartlarının devam etmesi bekleniyor, bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Adana’da hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin. Hava sıcaklığı 6 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 25 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı ise 17:59.

Adana'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hafif sağanak yağmurlar nedeniyle dışarıda olacakların su geçirmez giysileri yanlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Adana’da hava durumu yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. 29 Ocak Perşembe günü, hava sıcaklığının 10 ile 14 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü, hava sıcaklığının 9 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Şiddetli sağanak yağmurların görüleceği tahmin ediliyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 9 ile 12 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün geçirileceği düşünülüyor.

Bu dönemde Adana’da hava durumu yağışlı ve serin. Dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez giysiler bulundurmalısınız. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumak önemlidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olun. Araçlarınızın lastiklerinin yeterli diş derinliğine sahip olduğundan emin olun. Bu önlemlerle Adana’daki hava koşullarına daha hazırlıklı olacaksınız.

