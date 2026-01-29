HABER

Adana Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 29 Ocak 2026 Perşembe günü değişken hava durumu gözlemlenecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11-13 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde 14-16 dereceye yükselecek ve yağmur bekleniyor. Akşam ise sıcaklık 12-14 derece civarına inecek. Bu süreçte, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız ve kat kat giyinmeniz önemli. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarındaki değişiklikler devam edecek, bu nedenle önlem almak gerekecek.

Devrim Karadağ

29 Ocak 2026 Perşembe günü, Adana'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 - 13 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu bir görünüme sahip. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 - 16 dereceye yükselecek. Bu dönemde muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 14 derece civarına düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında olması bekleniyor.

Adana'da yaşayanlar için hava durumu hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde, serin sabah saatlerinde ve yağışlı öğle akşam saatlerinde korunabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 9 - 13 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 10 - 14 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlar devam edecek. 1 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 12 - 16 derece arasında seyredecek. Ancak, bu günlerde yağışlı hava koşulları da yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalıdır. Uygun kıyafetleri seçmek sağlığınızı korumanıza destek olur. Aynı zamanda yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekiyor. Araçlarınızın sileceklerini kontrol etmek güvenliğiniz açısından önemli bir adımdır.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
