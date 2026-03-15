HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Karısını darbettiği ve balkondan attığı ileri sürülen koca tutuklandı

İzmir'de eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen kadının ağır yaralanmasıyla ilgili aranan eşi ve ona yardım eden arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan koca tutuklanırken, arkadaşı serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olarak, Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Çiftin 8 yaşındaki kızları ise bu süreçte devlet korumasına alındı. Çiftin ortak arkadaşları A.E., genç kadınla iletişime geçerek, devlet korumasındaki çocuklarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kaldığı adresi veren Aylin G., gelen A.E.'nin aracına bindi. Araç hareket halindeyken yol üzerinden O.G. de otomobile bindi ve eşine şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek, burada da darbedildi. Yardım istemek için balkona çıkan Aylin G., iddiaya göre eşi tarafından aşağı atıldı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Aylin G.'nin ise yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerden A.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.