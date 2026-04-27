ABD Başkanı Trump: 'Ben pedofili değilim'

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından saldırganın kendiyle ilgili iddiaları gündem oldu. Trump katıldığı röportajda bu iddialar okununca hem sunucuya hem iddialara sert çıktı.

ABD Başkanı Trump: 'Ben pedofili değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: Ben pedofili değilim 1

HEM SUNUCUYA HEM İDDİALARA TEPKİ

Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.

Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump​​​​​​​, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.

ABD Başkanı Trump: Ben pedofili değilim 2

"UTANMALISIN"

Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.

EPSTEIN GÖNDERMESİ

Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.

Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN NOTLARINI OKUMUŞTU

Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

