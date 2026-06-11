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Kahreden trafik kazası: 1'i bebek 3 ölü

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahreden trafik kazası: 1'i bebek 3 ölü

Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 1’i bebek olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kahreden trafik kazası: 1 i bebek 3 ölü 1

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Olay Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 06 CVR 047 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kahreden trafik kazası: 1 i bebek 3 ölü 2

EKİPLER SIKIŞANLARI ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kahreden trafik kazası: 1 i bebek 3 ölü 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy kaza
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