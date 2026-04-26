Trump'ı hedef alan saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı. Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlenmişti.

MANİFESTOSU ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın yazdığı manifesto ortaya çıktı. İşte yer alan ifadeler:

"Herkese merhaba!

Bugün birçok kişiyi şaşırtmış olabilirim. Öncelikle güvenini kötüye kullandığım herkesten özür dileyerek başlamak istiyorum.

Ailemden, bunun “Most Wanted” için olduğunu belirtmeden bir görüşmem olduğunu söylediğim için özür diliyorum.

İş arkadaşlarımdan ve öğrencilerimden, kişisel bir acil durumum olduğunu söylediğim için özür diliyorum (bunu biri okuduğunda muhtemelen gerçekten acile gitmem gerekecek, ama buna kendi kendime sebep olduğum bir durum dememek zor.)

Yanımda seyahat eden herkesten, bagajımı taşıyan tüm çalışanlardan ve otelde hedef alınmamış olup sadece bana yakın oldukları için tehlikeye attığım diğer insanlardan özür diliyorum.

Bundan önce istismara uğrayan ve/veya öldürülen herkesten, ben bunu deneme fırsatı bulmadan önce acı çekenlerden ve benim başarı ya da başarısızlığımdan bağımsız olarak bundan sonra da acı çekebilecek herkesten özür diliyorum.

Affedilmeyi beklemiyorum, ama buna bu kadar yaklaşmanın başka bir yolunu görebilseydim onu seçerdim. Tekrar, içten özürlerimi sunuyorum.

Şimdi tüm bunları neden yaptığıma gelelim:

Ben Amerika Birleşik Devletleri’nin bir vatandaşıyım.

Temsilcilerimin yaptığı şeyler beni de yansıtır.

"VE ARTIK PEDOFİLİN..."

Ve artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin ellerimi kendi suçlarıyla kirletmesine izin vermeyeceğim.

(Dürüst olmak gerekirse, buna izin vermeyi çok uzun zaman önce bırakmıştım; ama bunun hakkında gerçekten bir şey yapabilmek için elime geçen ilk gerçek fırsat buydu.)

Bunu konuşurken, beklediğim angajman kurallarımı da açıklayayım (muhtemelen berbat bir formatta olacak ama asker değilim, idare edin).

Yönetim yetkilileri (Bay Patel hariç): onlar hedeftir; en üst rütbeliden en alt rütbeliye doğru önceliklendirilirler.

Gizli Servis: yalnızca gerekirse hedeftirler ve mümkünse öldürücü olmayan şekilde etkisiz hale getirilmeleri gerekir (yani umarım kurşun geçirmez yelek giyiyorlardır çünkü pompalı tüfekle gövde merkezine ateş etmek, giymeyen insanlar için ciddi sonuçlar doğurur).

Otel Güvenliği: mümkünse hedef değiller (yani bana ateş etmedikleri sürece)

Kongre Polisi: Otel Güvenliği ile aynı

Ulusal Muhafızlar: Otel Güvenliği ile aynı

Otel Çalışanları: kesinlikle hedef değil

Misafirler: kesinlikle hedef değil

Can kaybını en aza indirmek için tek kurşun yerine saçma kullanacağım (duvarlardan daha az geçiş yaptığı için)

Buradaki insanların çoğunun bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin konuşmasına katılmayı seçtiği (ve bu nedenle suç ortağı oldukları) düşüncesiyle, kesinlikle gerekirse hedeflere ulaşmak için çoğunun içinden yine de geçerdim; ama gerçekten bunun o noktaya gelmemesini umuyorum."