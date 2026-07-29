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Adana Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 29 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacakken, gece sıcaklığı 22 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı gündüz %13 - %28, geceyse %52 - %74 düzeylerine ulaşacak. Rüzgar hızı gündüz 11 - 14 km/saat, gece ise 4 km/saat olacak. Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması, bol su tüketimi ve güneş koruyucu kullanımı önerilmektedir.

Adana Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Adana hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Adana'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı gündüz %13 - %28 arasında değişecek. Gece nem %52 - %74 seviyelerine çıkacak. Rüzgar hızı gündüz 11 - 14 km/saat olacak. Gece rüzgar hızı ise 4 km/saat civarında kalacak. Bu koşullar Adana'daki tipik yaz gününü yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu ise oldukça benzer. Adana'da sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık 40 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 22 - 23 derece arasında olacak. Nem oranı gündüz %13 - %28 aralığında değişecek. Gece nem ise %52 - %74 arasında seyredecek. Rüzgar hızı gündüz 11 - 14 km/saat civarında kalacak. Gece rüzgar 4 km/saat kadar düşecek. Bu koşullar yaz günleri için normaldir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 39 - 40 derece olacak. Gece sıcaklığı 24 derece olarak tahmin ediliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise hava sıcaklığı 37 - 38 derece arasında kalacak. Gece sıcaklığı ise 24 - 25 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar yaz ayları için tipik seviyeleri gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmek riskli olabilir. Bol su tüketimi ve hafif giysiler tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması yararlıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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