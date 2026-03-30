Adana Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 30 Mart Pazartesi 2026 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 10 - 13 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat arasında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun.

31 Mart Salı günü hava hafif bulutlu ve güneşli olacak. 1 Nisan Çarşamba bol güneş ışığı var. 2 Nisan Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18 - 22 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 8 - 14 derece değişecek. Nem oranı yine %50 ile %60 arasında olacak. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat seviyesine düşecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir zaman. Ancak 2 Nisan Perşembe gününü düşünmelisiniz. Hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Rüzgar hızı düşük olduğu için rüzgarın etkiniz üzerindeki etkisini göz ardı edebilirsiniz.

