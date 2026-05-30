Adana Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Adana hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Mayıs 2026 Cumartesi, Adana'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir gün bizi bekliyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında seyredecek. Bu, akşamları hafif bir serinlik hissi yaratacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece olacak. Pazartesi günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. Salı günü ise hava sıcaklığı 30 - 31 dereceye kadar yükselecek. Bu sıcaklıklar Adana'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları artacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da koruyucu bir önlem sağlar. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabilir. Bu nedenle, yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Bu önerileri uygulayarak keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.