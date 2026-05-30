HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 4 araca çarptı.

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı

Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanırken, 290 bin lira ceza kesilip ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı.

Olay, Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte 68 EN 666 plakalı otomobille trafiğe çıkan Serkan İ. (30), Laleli Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı.

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı 1

Kazada alkollü sürücü ve yolcu konumundaki arkadaşı yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yapılan testte 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve kendisine yaklaşık 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı 2

Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı 3

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı 4

Alkollü sürücü 4 araca birden çarptı: 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son kulis bilgisi! Yeni parti için hem isim hem tarih verildiSon kulis bilgisi! Yeni parti için hem isim hem tarih verildi
Çanakkale’de Assos-Troya tünellerinde araç yangınıÇanakkale’de Assos-Troya tünellerinde araç yangını

Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

"Özgür Özel'in mitinginin iptali için başvuru yapıldı" iddiası! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

"Özgür Özel'in mitinginin iptali için başvuru yapıldı" iddiası! Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.