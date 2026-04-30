Adana Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 30 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların ise 15 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 - 4 km/saat seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişkenlik gösterecek. 1 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise yine 15 derece civarında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 24 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 16 derece civarında olacak. 3 Mayıs Pazar günü kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 13 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkate alınmalı. Özellikle 30 Nisan Perşembe ve 3 Mayıs Pazar günleri yağışlı koşullar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük, etkisi göz ardı edilebilir. Nem oranı yüksek olduğu için su tüketimine dikkat etmelisiniz. Açık hava etkinlikleri sırasında su içmek önemlidir.