Adana Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Adana hava durumu nasıl?

Adana'da 31 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 29 - 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 - %40 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar saatte 10 - 15 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek.

Adana'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Piknik yapacaklar, açık hava yürüyüşlerine çıkacaklar veya havuz keyfi yapacaklar. Bununla birlikte, güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek de gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30 - 31 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 19 derece civarında bekleniyor. 2 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece arasında tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygun koşullar sunuyor.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi de önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 - 16:00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak sağlığınız için önemlidir.

