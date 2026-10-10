Adana Lezzet Festivali: İkinci günde yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali, ikinci gününde de Merkez Park içindeki alanda binlerce lezzeti, yurtiçi ve yurt dışından gelen misafirlere sundu.

10'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali için kente gelen binlerce kişi, kente özgü lezzetlerin sunulduğu stantlar önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

3 gün sürecek festivalde meşhur Adana kebabının dumanı tüm alanı sardı. Ziyaretçiler, birbirinden farklı lezzetleri tadarken, çeşitli gastronomi şovlarını da izleme imkanı buldu.

"ADANALILAR AĞZININ TADINI BİLİYOR"

Festivalde stant açan Adana'nın kebapçı esnafı Yaşar Aydın, "Adana Lezzet Festivali dünyanın en büyük festivali. Bir Rio Karnavalı var. Ama o karnaval ve sadece eğlencesi var. Adana Lezzet Festivali'nde muhabbet, lezzet, şov, eğlence her şey var. Kebabından tatlısına, şırdanına ne lezzet ararsan burada" dedi.

Festivalde meşhur Adana kebabını tatmak için Ankara'dan öğretmen arkadaşlarıyla birlikte gelen İlker Yücekaya ise bir ay öncesinden rezervasyonlarını yaptırdıklarını belirterek, "Ciğer, şırdan, içli köfte, midye tava yedim. Son olarak Adana kebabı da tadacağım. Adanalılar ağzının tadını biliyor" diye konuştu.

"FESTİVAL ALANINDA KEBAP KOKUSUNA DOYDUK"

Kentin tatlıcı esnafından Faruk Altınok, "50 yılı aşkın süredir Adana’mızın yöresel tatlarını sizlere sunuyoruz. Bunlara farklı yorumlar da katarak en fazla çeşidi sunmaya gayret ediyoruz. Bu sene festival biraz daha yoğun geçiyor. Biz de kadromuz ve ürünlerimizle buna hazırız. Şehir dışından gelen çok misafirimiz var. Taş kadayıf ve halka tatlımız en çok ilgi gören tatlılar arasında oldu" ifadelerini kullandı.

Festival için İzmir'den gelen Leyla Keskiner de "Festival alanı o kadar güzel kokuyor ki, kebap kokusuna doyduk. Adana insanı çok sıcak, lezzetler de bir harika. Herkesi festivale bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA