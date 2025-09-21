HABER

Adana merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu! Yakalanan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu! Yakalanan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatında kullanılan malzemelerin ticaretini yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı adreslerde ve araçlarda sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunması polis kamerasıyla görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana sahte içki
