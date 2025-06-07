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Adana’nın dağ köyünde 89 yıllık bayram geleneği

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesi’nde (Henisliller köyü) 89 yıldır süren bayram geleneği bu senede sürdü.

Adana’nın dağ köyünde 89 yıllık bayram geleneği

Orman köyü olan Gökgöz’de kurban etleri imece usulüyle toplanıyor, kazanlarda pişiriliyor. Köy halkı birlikte bayram sofrası kurarak dayanışma içinde Kurban Bayramı’nı kutluyor. Şehir dışında yaşayan köylüler de bayram için memleketlerine dönerken, tüm kuşaklar aynı sofrada buluşuyor. Bin rakımdaki köyde 89 yıldır sürdürülen gelenek bu kurbanda da sürdü.

"300 HANE HER BAYRAM SOFRADA BULUŞUR"

Geleneksel bayramlaşmanın köy kültürünü yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Muhtar Mızrak Acar" Köyümüzde kurban kesen herkes, kurban etini ve şekerini getirir. Kadınlarımız yemeklerin içini hazırlar, etler kazanlarda pişer. Her şey imece usulüyle yapılır. Köyümüz yaklaşık 300 haneden oluşuyor. Bayramın ikinci günü şehir dışından gelenlerle birlikte hepimiz bir araya geliriz. Çevre köylerden de katılım olur" dedi.

"BU GELENEK BÖLGEDE SADECE BİZDE VAR"

Köyün büyüklerinden 75 yaşındaki Azem Cömert ise geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını ifade etti. Cömert " Ben 75 yaşındayım. Bu gelenek çocukluğumdan beri sürüyor. Hem çocuklarımızı görme fırsatı buluyoruz hem de bayramı birlik içinde kutluyoruz. 89 yıldır bu gelenek hiç kesilmeden devam etti. Böyle bir uygulama bölgede sadece bizim köyümüzde var. Köy nüfusuna kayıtlı herkes bayramda mutlaka gelir" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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