HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağanak nedeniyle Feke kara yolu ulaşıma kapandı

Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağanak nedeniyle Feke kara yolu ulaşıma kapandı
Cansu Çamcı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle Aladağ-İmamoğlu kara yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolunun yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, Göksu Çayı'nın debisinin artması ve taşkın yaşanması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolunun da güvenli şekilde yeniden trafiğe açılması amacıyla ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göz muayenesine gitti kalbindeki tehlike ortaya çıktı!Göz muayenesine gitti kalbindeki tehlike ortaya çıktı!
İngiltere'den tansiyonu yükselten adım! Harekete geçtiler: Uçak gemisi taarruz grubunu gönderiyorlarİngiltere'den tansiyonu yükselten adım! Harekete geçtiler: Uçak gemisi taarruz grubunu gönderiyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.