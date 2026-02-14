HABER

Sosyal medyada kimlik doğrulama zorunluluğu! Bakan Gürlek: "Cezai sorumlulukları başlayacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada kimlik doğrulama zorunluluğu olacağını ifade etti. Bakan Gürlek, "Biliyoruz herkese itibar suikastları oluyor. Hakim ve savcı arkadaşlara oluyor, yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış, sosyal medyada bir şahıs hedef gösteriyorsa artık onun için cezai sorumluluk başlayacak" dedi.

Recep Demircan

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medya düzenlenmesine değinen Bakan Gürlek, kimlik doğrulama zorunluluğunun getirileceğini ifade etti. Gürlek açıklamasında "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak" dedi.

Bakan Gürlek şunları ifade etti:

"FAKE BİR HESAPLA BUNU YAPAMAYACAK"

"Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak.

"CEZAİ SORUMLULUK BAŞLAYACAK"

Biliyoruz herkese itibar suikastları oluyor. Hakim ve savcı arkadaşlara oluyor, yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış, sosyal medyada bir şahıs hedef gösteriyorsa artık onun için cezai sorumluluk başlayacak. Bu konuda sosyal medya düzenlemesine önem veriyorum."

