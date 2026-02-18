HABER

Adana Tufanbeyli’de kar yağışı etkili oldu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yağmurun ardından kar yağışı başladı. İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji verilerine göre gün içerisinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı etkisini artırırken, ilçe merkezinde de aralıklarla kar yağışı görüldü.
Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ise uzun süredir beklenen karın yağmasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

