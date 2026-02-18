Adana Tufanbeyli’de kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji verilerine göre gün içerisinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı etkisini artırırken, ilçe merkezinde de aralıklarla kar yağışı görüldü.

Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar ise uzun süredir beklenen karın yağmasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır