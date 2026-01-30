HABER

Adana'yı sağanak vurdu: Caddelerde araçlar mahsur kaldı

Adana'da etkili olan sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok apartmanın bahçesini ve bodrumunu su bastı.

Adana’yı sağanak vurdu: Caddelerde araçlar mahsur kaldı

Adana’da etkili olan sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok apartmanın bahçesini ve bodrumunu su bastı. Suyun içinde ilerlemeyen araçlarda vatandaşlar mahsur kaldı.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sular içinde kalırken, bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Merkez Sarıçam ilçesinde birçok binanın bahçesini ve bordum katlarını su bastı. Çarkıpare Mahallesi’nde yolda ilerlerken su birikintisinde mahsur kalan bir vatandaş, çocuğunu kucaklayarak araçtan çıktı. Yine ilçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi’nde yolda seyreden otomobil, biriken suda devam edemeyerek yan yattı.

Bazı ev ve iş yerlerini de su basan kentte yağış etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

