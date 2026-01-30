Aydın'da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası 'uzaklaşın' diyerek, o bölgeyi işaret etti

Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşatırken, AFAD depremin merkez üssünün Germencik ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün ise 3.8 olduğunu duyurdu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ise Aydın'daki deprem sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

"UZAKLAŞIN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun" ifadelerine yer verdi.

"EN SAKINCALI YER"

Ercan, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Aydın Şehir Hastanesi'nin 'en sakıncalı' yerde yapıldığını iddia etti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı açıklama şöyle;

"2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık germencik‘te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir.

AYDIN'IN EN GÜVENLİ İLÇELERİ

Deprem yıkımları bakımından Aydın’ın en güvenli ilçeleri; Kuşadası, Didim, Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu’dur.

İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar."