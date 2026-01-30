HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası 'uzaklaşın' diyerek, o bölgeyi işaret etti

Aydın Germencik'te sabah saatlerinde meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, en güvenli ilçeleri tek tek açıkladı. Bölgede daha fazla depremler görüleceğini belirten Ercan, 'uzaklaşın' diyerek en riskli bölgeyi de işaret etti. Ercan, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Aydın Şehir Hastanesi'nin 'en sakıncalı' yerde yapıldığını iddia etti.

Aydın'da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası 'uzaklaşın' diyerek, o bölgeyi işaret etti
Devrim Karadağ

Aydın'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli panik yaşatırken, AFAD depremin merkez üssünün Germencik ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün ise 3.8 olduğunu duyurdu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ise Aydın'daki deprem sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

"UZAKLAŞIN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, "İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun" ifadelerine yer verdi.

Aydın da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası uzaklaşın diyerek, o bölgeyi işaret etti 1

"EN SAKINCALI YER"

Ercan, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Aydın Şehir Hastanesi'nin 'en sakıncalı' yerde yapıldığını iddia etti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın yaptığı açıklama şöyle;

"2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık germencik‘te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir.

Aydın da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası uzaklaşın diyerek, o bölgeyi işaret etti 2

AYDIN'IN EN GÜVENLİ İLÇELERİ

Deprem yıkımları bakımından Aydın’ın en güvenli ilçeleri; Kuşadası, Didim, Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu’dur.

Aydın da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası uzaklaşın diyerek, o bölgeyi işaret etti 3

İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar."

Aydın da en güvenli ilçeler! Deprem sonrası uzaklaşın diyerek, o bölgeyi işaret etti 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorumKar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum
Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Aydın'da sabah saatlerinde korkutan deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Aydın Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Trump: "Putin'e 'havalar soğuk saldırma' dedim, kabul etti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi yapılan 8 ünlüden 4'ünün testi pozitif çıktı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.