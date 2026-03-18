Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Buse D. (23) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkulukları kıran araç dere yatağına uçtu.

Meydana gelen kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.



