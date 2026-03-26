HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kendilerini polis olarak tanıtıp eve girdiler: Anne ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttular

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan maskeli 4 kişi, zorla girdikleri evde anne ve oğlunu silahla vurarak kaçtı. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtarak Y.C. (26), M.C. (45) ve F.C.'nin yaşadığı eve giren silikon maskeli 4 kişi, tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

CAMDAN DIŞARI ATLADI

Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu.

Anne ve oğlunun hastanede tedavisi devam ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladıSavaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı
Karadeniz'de Türk tankerine drone saldırısı! Dev gemi su almaya başladıKaradeniz'de Türk tankerine drone saldırısı! Dev gemi su almaya başladı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.