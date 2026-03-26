Savaşta 27. gün! İran stratejik haritayı ele geçirdi: İki ülke büyük tehdit altında

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşında her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın nefesini tutup izlediği Orta Doğu'da Tahran cephesiyle ilgili kritik bir gelişme daha yaşandı. İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

STRATEJİK HARİTA İRAN'IN ELİNDE

Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

HER AN KULLANILABİLİR

Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır