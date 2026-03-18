Bursa’da otomobil direğe çarptı

Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçe merkezinden sanayi bölgesine doğru seyir halinde olan Hüseyin B. (30) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır