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Adana’da 2 ayrı silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama

Adana’da silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da 2 ayrı silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine’ yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ayrı silahlı organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29’u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da 2 ayrı silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama 1

Adana’da 2 ayrı silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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