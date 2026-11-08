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İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Ufuk Dağ

İstanbul'da sabah saatlerinde Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan bir eğitim uçağı pistten taşarak topraklık alana girdi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Hezarfen Havalimanı’nda iniş yapan eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Olayda yaralanan olmazken pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan Hezerfen Havalimanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir eğitim uçağı iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak toprak alana girdi. Yaşanan kazada pilot uçağı emniyetli bir şekilde durdururken olayda yaralanan olmadı.

İstanbul da eğitim uçağı pistten çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.

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İstanbul uçak pist
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