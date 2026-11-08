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Yeni Parti'den seçim günü! Özel oyunu kullandı: "Kapısı çalınmadık seçmen kalmyacak"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık ön seçiminde oyunu kullandı. Özel, "Kapısı çalınmadık, evine gidilmedik seçmen kalmayacak" dedi.

Yeni Parti'den seçim günü! Özel oyunu kullandı: "Kapısı çalınmadık seçmen kalmyacak"
Melih Kadir Yılmaz

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık ön seçimine katıldı. Yeni Parti Ankara İl Başkanlığında gerçekleştirilen seçimlerde Özel oyunu kullandı ve açıklamalarda bulundu.

"GENEL BAŞKANIN ÜYELER TARAFINDAN DOĞRUDAN BELİRLENDİĞİ BİR SEÇİMİ YAŞIYORUZ"

Çok çalıitıklarını ve gayret ettiklerini söyleyen Özel, "bugün geldiğimiz noktada son olarak ilçe başkanlarından başlayıp, il başkanlığı ile devam edip, şimdi de Genel Başkanın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Yanımda Çankaya İlçe Başkanımız var. Çankaya’daki bütün üyeler yarışmalı bir seçimde kendisini seçtiler. Bir tarafımda Ankara İl Başkanımız var. Beş adaylı bir yarışta; ikisi kadın, beş adaylı bir yarışta Ankara’daki bütün üyeler kendisini seçtiler. Şimdi Türkiye’deki bütün üyeler Genel Başkanı belirleyecekler. Demek ki olunca oluyormuş" dedi.

Yeni Parti den seçim günü! Özel oyunu kullandı: "Kapısı çalınmadık seçmen kalmyacak" 1

"KAPISI ÇALINMADIK SEÇMEN KALMAYACAK"

Türkiye'yi seçimlerden sonra nasıl yöneteceklerini kapı kapı gezerek anlatacaklarını aktaran Özel, "250 bin kişilik bir propaganda ordumuz var, seçim kampanyası ordumuz var. Bu orduya hem Yeni Partiler katılabilir zaten o çağrıyı alıyorlar. Hem de üye olmamış, üye olamayacak durumda olanlar vardır. Onlar da katılabilirler. Mahallelerde bundan sonra bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi konuşup, sonra o mahalleye hep birlikte anlatacağız. Kapısı çalınmadık seçmen kalmayacak. Evine gidilmedik seçmen kalmayacak. Ziyaret edilmedik seçmen kalmayacak. Derdini duyarsak, gücümüz nispetinde çözmeye uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ'DE 1. OLAĞAN KURULTAY 14-15 KASIM'DA YAPILACAK

Yeni Parti'nin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarında kurulan toplam 3 bin sandıkta oy verme işlemleri saat 09:00'da başladı. Özel'in tek aday olarak yer aldığı ön seçimde sandıklar 17:00'de kapanacak. Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Delegeler, genel başkanın yanı sıra 80 kişilik Parti Meclisini ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulunu belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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