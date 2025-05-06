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Adana’da 4 araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi: 6 gözaltı

Adana’da durdurulan 4 araçta yapılan aramada 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Adana’da 4 araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi: 6 gözaltı
Çiğdem Sevinç

Adana’da durdurulan 4 araçta yapılan aramada 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 4 araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, tütünlerin getirileceği 4 hafif ticari aracı tespit etti. Araçlar, Sarıçam ilçesinde otoyolda durduruldu. Polisin araçlarda yaptığı aramada 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak tütünle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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