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Adana’da iki gündür kayıp şahıs nehirde ölü bulundu

Adana’da iki gündür kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Mustafa Akel’in Seyhan Nehri’nde cansız bedenine ulaşıldı.

Adana’da iki gündür kayıp şahıs nehirde ölü bulundu

Olay, Yüreğir ilçesi Kuvayi Milliye Parkı kıyısı Seyhan Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar nehir yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sudan çıkarılan kişinin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Mustafa Akel (48) olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Akel’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akel’in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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