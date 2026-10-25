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Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi

Balıkesir'in Kız Adası yakınlarında batan gezi teknesinden acı haber geldi. Teknede bulunan doktor Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında 'Elif’im' isimli özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü'yü arama-kurtarma çalışmaları, bugün de denizden ve havadan sürdü. Ancak çalışmalar sonucu acı haber geldi.

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi 1

SU ALAN ÖZEL TEKNE BATTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre; içerisinde toplam 9 kişinin bulunan 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi 2

8 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DOKTOR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin Bingüllü'nün ise denizde kaybolduğu bildirildi. Üzerinde can yeleği bulunduğu belirtilen Şahin Bingüllü için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi 3

Sahil Güvenlik Komutanlığından bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Kız Adası güneyinde özel teknenin battığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 6 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28, TCSG-6, TCSG-907, KB-111, KB-32, KB-4305), 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12), 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (TCSG-574) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-505) sevk edilmiştir.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından deniz yüzeyinden 8 şahıs sağ ve bilinci açık vaziyette kurtarılarak Sahil Güvenlik Botu üzerine alınmış, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirilmiştir.

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi 4

CANSIZ BEDENİ 2.200 METRE AÇIKTA BULUNDU

Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde kayıp şahsa ait cansız beden 25 Ekim 2026 tarihinde teknenin battığı mevkiden yaklaşık 2.200 metre açıkta deniz yüzeyinde tespit edilerek Sahil Güvenlik Botu üzerine alınmış ve Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’nde Cenaze Nakil aracına teslim edilmiştir."

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi 5

"BATMASI 5 DAKİKA SÜRMEDİ"

Batan tekneden sağ olarak kurtarılan Murat Eygin, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuklar kamaradaydı, üşüyorlardı. Bize, teknenin su aldığını söylediler. Hemen can yeleklerini çıkarıp verdiler. Bir anda tekne batmaya başladı. Batması, 5 dakika sürmedi. Ardından Sahil Güvenlik'i aradık" dedi.

Son dakika | Balıkesir açıklarında batan teknedeydi! Kayıp doktordan acı haber geldi 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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