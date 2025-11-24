Adana’da kuruyan dere moloz döküm sahasına döndü

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da kuraklık nedeniyle kuruyan Sarıçam Deresi moloz döküm sahasına döndü.

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi, kuraklık nedeniyle kurudu. Çevreye kötü koku yayılan derenin etrafı ise bilinçsiz vatandaşlarca moloz döküm sahasına çevrildi. Dere yatağının birçok noktasındaki molozlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kaynak: İHA