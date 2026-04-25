Adana’da motosiklette infaz

Adana’da bir kişi motosikletiyle giderken tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce bir kişi mahalle kavgasında öldürüldü ve Selim Tutuş (38) bu olaydan sorumlu tutuldu. Bugün ise Selim Tutuş, motosikletiyle caddede giderken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Selim Tutuş’un hayatını kaybettiği tespit etti. Tutuş’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



