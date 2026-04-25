Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu! 236 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye ve Suriye'nin ortak düzenlediği operasyonda, Güneydoğu Asya’dan Suriye’ye giden gemide 300 milyon TL değerinde 236 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü geminin istihbaratını elde etti. Gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut’a ulaştı, ardından da son durak Suriye Lazkiye Limanı'na geçti. MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda operasyon yapıldı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik birimlerinin ortak operasyonunda, 16 Nisan'da geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli merkezli 5 ilde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu! Çok sayıda tutuklamaKocaeli merkezli 5 ilde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu! Çok sayıda tutuklama
Yer: Kocaeli! Durdurulan minibüste 60 tabanca ile mühimmat ele geçirildiYer: Kocaeli! Durdurulan minibüste 60 tabanca ile mühimmat ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

