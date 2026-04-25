Ankara'da feci kaza: Afiş asarken üst geçitten düşüp, otomobilin altında kalarak öldü

Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz (43), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz adamın üst geçitten düştüğü anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Vedat Gürbüz'ün üst geçitten trafiğin yoğun olduğu yola düştüğü görüldü.

Ankara'da talihsiz bir kaza yaşandı. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yenimahalle'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinde özel bir firmanın afişini asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yola düştü.

FECİ ÖLÜM: AFİŞİ ASARKEN YOLA DÜŞTÜ

Bu sırada Ankara yönüne giden Mesut K. yönetimindeki 06 EİS 743 plakalı otomobil, üst geçitten yola düşen Gürbüz'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Gürbüz'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Mesut K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Vedat Gürbüz'ün üst geçitten düştüğü anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Vedat Gürbüz'ün üst geçitten trafiğin yoğun olduğu yola düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

