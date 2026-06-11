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Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında girdiği 5 metre derinliğindeki çukurda toprak altında kalan işçinin cansız bedenine, 4 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.

Kastamonu'da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), yaklaşık 5 metrelik çukurda toprak altında kaldı. Diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı 1

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİDEN ACI HABER

Olay yerine gelen ekipler, Arslan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle de arama ve kurtarma çalışmasına destek verildi. Ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma neticesinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Arslan'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı 2

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu Göçük
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