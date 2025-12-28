HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

Adana’da bir kişi dün gece çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

Adana’da bir kişi dün gece çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yaklaşık 4 ay önce kavga çıktığı öğrenilen iki arkadaş Veli Arslandağ (21) ile F.B. dün gece Toros Mahallesi’nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında silahla vurulan Veli Arslandağ ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Arslandağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen F.B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıIsparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdıÇeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.