HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, dün saat 19.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Kaçar, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ardı ardına ateşlenen kurşunlar Kaçar’ın vücuduna isabet etti. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda tırın çarptığı şahıs öldüOtoyolda tırın çarptığı şahıs öldü
Savaştepe’de çıkan dam yangına ekipler müdahale ettiSavaştepe’de çıkan dam yangına ekipler müdahale etti

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.