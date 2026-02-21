HABER

Van'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Van karayolu üzerinde bulunan balık bendi civarında meydana geldi. H.B. yönetimindeki 65 NZ 902 plakalı Volkswagen marka hafif ticari kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Van
