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Adana’da trafik kazasında sürücü ağır yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Adana’da trafik kazasında sürücü ağır yaralandı

Kaza, Feke-Kozan kara yolu Suluğan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke istikametinde ilerleyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü tırda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün ağır yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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