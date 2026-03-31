Adana’dan geldiler, Osmaniye’de dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’de yaşayan 71 yaşındaki E.Y.’yi telefonla arayarak çeşitli bahanelerle ikna eden şüpheliler, kadının ikametine gelerek altın ve parayı elden teslim aldı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüphelilerin izini süren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin taksiyle olay yerine geldikleri, şahıslardan birinin çevrede gözcülük yaptığı, diğerinin ise aldığı altın ve paralarla birlikte aynı taksiyle bölgeden ayrıldığı belirlendi. Şüphelilerin daha sonra Ceyhan üzerinden Adana’ya geçtikleri ve altınları burada bozdurdukları tespit edildi. Adresleri belirlenen M.M. ve S.M., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 94 bin 800 TL nakit para, 4 tam altın, 1 çeyrek altın, 2 cep telefonu ve 2 telefon hattı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından altın ve paraları teslim edilen E.Y. ise, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Gözünüzden yaş gelmesin. Allah sizlere kimsenin acısını göstermesin" ifadelerini kullandı.



